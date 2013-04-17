В Одесі шукають бомбу у приміщенні суду

В Одесі міліція перевіряє анонімне повідомлення про замінування будівлі Приморського районного суду Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 17 квітня, о 13.17 на спецлінію «102» зателефонував невідомий чоловік і повідомив про вибуховий пристрій, закладений у будівлі суду.

На даний момент на місці працюють співробітники міліції, ДСНС, які перевіряють будівлю суду на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.