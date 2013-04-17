У Кривому Розі загинув солдат, ще двоє - травмовані

Як повідомив кореспонденту УНІАН Криворізький прокурор з нагляду за додержанням законодавства у військовій сфері в Південному регіоні Роман Грищенко, згідно з попередніми даними, через поломку гідравлічного підйомника троє військовослужбовців, які в ньому перебували, впали з висоти приблизно 6 метрів.

“Один із солдатів строкової служби отримав травми несумісні з життям, двоє інших перебувають в лікарні. Наразі їхній стан задовільний”, - зазначив прокурор.

За його словами, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.425 Кримінального кодексу (недбале ставлення військовослужбовців до виконання військової служби).

За словами Р.Грищенка, наразі призначено ряд кримінально-технічних експертиз, за результатами яких буде встановлено осіб, причетних до трагедії, і причину виходу з ладу техніки.