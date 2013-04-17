Мінкультури оголосило конкурс на кращий логотип до 200-річчя Шевченка
16:22, 17 квітня 2013Суспільство
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Міністерством культури України оголошено Всеукраїнський відкритий конкурс на кращий ескіз логотипа з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.
До участі у конкурсі запрошуються усі бажаючі
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінкультури, підкресливши, що до участі у конкурсі запрошуються усі бажаючі.
Для учасників конкурсу встановлюються 3 премії: у розмірі 30 тис. грн (1-а премія), 20 тис. грн (2-а) і 15 тис. грн (3-я).
Виставка конкурсних робіт проходитиме з 22 по 31 травня 2013 року у виставковій залі Національного музею Тараса Шевченка (м. Київ, бульвар Шевченка, 12).
Підбиття підсумків конкурсу - з 22 по 31 травня 2013 року.
Інформацію щодо проведення конкурсу розміщено на офіційному веб-сайті Мінкультури mincult.kmu.gov.ua у розділах «Новини» та «Анонси заходів».
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