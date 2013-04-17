Міліція отримала першу партію японських гібридів Toyota

Про це УНІАН повідомили у прес-службі державного підприємства "Держекоінвест".

Всього, як нагадали в прес-службі, для МВС в рамках проекту "Зелені інвестиції" закуплено 1220 гібридних автомобілів Toyota Premio на суму 380,7 млн грн

Перші п'ять гібридних автомобілів для МВС України надійшли в Іллічівський морський торговельний порт 12 березня цього року.

16 квітня на територію України прибула партія із 79 одиниць гібридних автомобілів японської марки Toyota Prius.

Згідно з планом-графіком поставок, погодженим з японською стороною, решту автомобілів буде передано МВС України до кінця вересня 2013 року, поінформували в Держекоінвесті.

Як повідомлялося, 29 серпня 2012 року був підписаний контракт між «Sumitomo Corporation» та Державним підприємством «Держекоінвест» згідно зі спільним проектом «Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України автомобілями з гібридною силовою установкою)».