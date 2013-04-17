На Луганщині піймали втікача з Брянківської колонії

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора області Ігор Негієвич.

Його затримали на Луганщині співробітники Брянківської міліції спільно з працівниками колонії.

І.Негієвич також повідомив, що прокуратурою міста Брянки проводиться досудове розслідування стосовно співробітників пенітенціарної установи за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНІАН, засуджений скоїв втечу 15 квітня о 3.30 ночі. Він відбував покарання за крадіжку та розбій. Був засуджений у жовтні 2010 року до 7 років та 3 місяців позбавлення волі.