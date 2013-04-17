У Сімферополі псевдодепутат видурив у людей мільйон гривень
22:46, 17 квітня 2013Суспільство
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У Криму суд засудив до 5 років в'язниці шахрая, який видурив у жителів Сімферополя 1 млн. грн.
Чоловіка засудили на 5 років
Залізничний районний суд Сімферополя засудив до 5 років в'язниці з конфіскацією майна шахрая, який видурив у городян в 2007-2011 роках один мільйон гривень.
Як повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму, вирок ухвалено на цьому тижні, прізвище афериста не повідомляється.
За даними наглядового відомства, шахрай представлявся депутатом райради, помічником депутата кримського парламенту або родичем працівника уряду автономії й за гроші обіцяв допомогти одержати ділянку в Сімферополі.
Прокуратура довела провину афериста за 12 епізодами злочинної діяльності.
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