У Сімферополі псевдодепутат видурив у людей мільйон гривень

Залізничний районний суд Сімферополя засудив до 5 років в'язниці з конфіскацією майна шахрая, який видурив у городян в 2007-2011 роках один мільйон гривень.

Як повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму, вирок ухвалено на цьому тижні, прізвище афериста не повідомляється.

За даними наглядового відомства, шахрай представлявся депутатом райради, помічником депутата кримського парламенту або родичем працівника уряду автономії й за гроші обіцяв допомогти одержати ділянку в Сімферополі.

Прокуратура довела провину афериста за 12 епізодами злочинної діяльності.