У Житомирі освятили храм для довічно ув’язнених

Як передає кореспондент УНІАН, освятив храм на честь преподобного Варлаама Керетського архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський Никодим.

Під час церемонії освячення зазначалося, що 186 довічно ув’язнених, які відбувають покарання у Житомирській тюрмі №8, отримали можливість помолитися у новозбудованій каплиці.

Під час її освячення архієпископ відзначив важливість цієї події. "Нехай Господь допоможе, щоб в цьому храмі очищалися душі, щоб в ньому завжди була молитва", - зазначив архієпископ.

Як розповів журналістам на церемонії освячення храму один з ув’язнених, який вже 10 років відбуває покарання у Житомирській колонії, він вважає відкриття каплиці важливим етапом у своєму житті. "Бог потрібен усім: і нам, і вам. Храми нам теж потрібні. І кожне таке місце несе у собі певну силу. Покаятися можна у будь-якому місці, не обов’язково це робити у храмі. Справа у тому, що храм наближає людину до Бога", - зазначив він.

Начальник Управління Державної пенітенціарної служби у Житомирській області генерал Віктор Мошківський додав, що "ув’язнені довічно моляться, і хочуть у своїх молитвах покаятися. Саме тому ми і надаємо таку можливість».