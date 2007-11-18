19, 20 і 21 листопада оголошені днями жалоби у Донецькій області

Станом на 8.00 понеділка внаслідок вибуху метано-повітряної суміші на шахті ім.О.Засядька у Донецьку 69 гірників загинули, доля 31 гірника залишається невідомою.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт та ліквідації окремих осередків пожежі у шахті залучено підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому.

На місці події працює Урядова комісія з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії на шахті, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 18 листопада Донецькій облдержадміністрації з резервного фонду державного бюджету виділено 7,5 млн. грн. для надання допомоги потерпілим і сім`ям осіб, які загинули внаслідок аварії на шахті.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 у Донецьку на шахті ім.О.Засядька на горизонті 1078 м стався вибух метано-повітряної суміші. Всього у шахті працювало 457 гірників. 357 з них піднято на поверхню, з яких 28 госпіталізовано (27 - у стані середньої важкості від гострого отруєння рудничним газом, 1 - у край важкому стані від опіків та травм).

На Донеччині 19, 20 і 21 листопада оголошені днями жалоби за загиблими.

Державну жалобу, за словами голови Державної комісії, віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, буде оголошено у вівторок.