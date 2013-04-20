У Криму облили фарбою пам'ятник Кірову

Як повідомила УНІАН прес-служба головного управління МВС у Криму, інформація про подію надійшла до міліції у четвер, 18 квітня.

Сакські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

Санкція статті - покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Кіров Сергій Миронович (1886-1934) - перший секретар Ленінградського обкому ВКП(б), член Політбюро ВКП(б), убитий пострілом у потилицю в будівлі Смольного. Його смерть послужила Сталіну приводом для масових репресій і зміцнення свого режиму.