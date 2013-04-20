Кримськотатарська мова отримала статус регіональної

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 18 депутатів селищної ради, ще двоє утрималися. Депутатський корпус Новоолексіївської селищної ради налічує 30 депутатів, з яких лише п'ятеро - кримські татари.

Під час розгляду питання про мову в залі селищної ради виникли певні розбіжності. У ході дискусії один з депутатів навіть залишив зал засідання.

Перед голосуванням з підтримкою надання статусу регіональної кримськотатарській мові виступив голова цієї селищної ради Олександр Бурковський та голова Генічеської райдержадміністрації Сейтумер Німетуллаєв. Крім того, перед депутатами виступив голова регіонального Меджлісу Асан Алієв, який підкреслив, що дане рішення дасть змогу зберегти кримськотатарську мову, культуру і традиції цього народу.

Результат голосування депутати і присутні в залі представники громадськості та журналісти зустріли оваціями.

У коментарі ЗМІ голова РДА С.Німетуллаев зазначив, що це тільки перший крок на шляху реалізації закону про статус регіональної мови. Вже на наступну сесію селищної ради планується винести план заходів з реалізації цього рішення і джерела його фінансування.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 депутати Херсонської облради ухвалили рішення про надання статусу регіональної російській мові. Також, за інформацією губернатора області Миколи Костяка та голови облради Віктора Пелиха, велика ймовірність того, що в окремих районах області регіональними можуть стати кримськотатарська та турецька мови.

Пізніше статус регіональної на території міста російській мові надали міськради Каховки, Генічеська, Херсона, а також, ряд районних рад.