Офіційний курс валют на 22 квітня
04:00, 20 квітня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні / Фото : Сегодня
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 19 квітня – 799.3000)
100 EUR – 1048.2820 (на 19 квітня – 1042.6869)
10 RUR – 2.5406 (на 19 квітня – 2.5203).
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