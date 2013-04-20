Офіційний курс валют на 22 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 19 квітня – 799.3000) 100 EUR – 1048.2820 (на 19 квітня – 1042.6869) 10 RUR – 2.5406 (на 19 квітня – 2.5203). Усі курси валют на 22 квітня

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