Кабмін і «ЛУКОЙЛ» домовилися відновити нафтохімічне виробництво в Карпатах

Про це УНІАН повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністр України Юрія Бойка.

Згідно з повідомленням, документ підписали віце-прем'єр-міністр України Ю.Бойко і представник президента АТ «ЛУКОЙЛ» в Україні Сергій Чмихалов.

«Підписано меморандум про запуск «Карпатнафтохім». Уряд узяв на себе зобов'язання надати підприємству підтримку, а власники - впродовж трьох місяців його запустити», - цитує прес-служба слова Ю.Бойка.

У повідомленні зазначається, що підписання меморандуму спрямоване на забезпечення розвитку нафтохімічного комплексу України і будівництво нових потужностей, залучення в розвиток «Карпатнафтохіму» 100 млн. дол. інвестицій впродовж 2013-2016 рр., оновлення і технічне переозброєння устаткування, збільшення податкових відрахувань до державного і місцевого бюджетів.

«Річний оборот підприємства - близько 7 млрд грн, на ньому задіяно більш як 3000 робочих місць. Це бюджетоутворююче підприємство для Івано-Франківської області. Коли воно працює - це дає поштовх для розвитку всього регіону», - говориться в повідомленні з посиланням на слова Ю.Бойка.

Термін дії меморандуму - до 30 квітня 2016 р., зазначається в повідомленні.

При укладенні меморандуму взято до уваги, що за останнє десятиліття АТ «ЛУКОЙЛ» реалізувало в Україні низку інвестиційних проектів із загальною сумою інвестицій більш як 600 млн. дол.