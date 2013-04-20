У Донецьку накрили цех, де шили «Адідас»

У Донецьку правоохоронці виявили і ліквідували великий підпільний цех, який спеціалізувався на виготовленні взуття і підробці відомої торгової марки «Адідас».

Як повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, цех був розташований біля гаражного кооперативу в одноповерховій будівлі, приміщення якої було поділене на 6 кімнат. В одних - працювали робітники, в інших були обладнані складські приміщення. Встановлений пропускний режим забезпечував недоступність приміщення для сторонніх.

У ході документування незаконної діяльності «цеховиків» було вилучено устаткування, верстати для переробки і виготовлення взуття, сировину і готову продукцію – близько 2 тисяч пар взуття. Також були вилучені кліше торгової марки «Адідас», які використовувалися для підробки торгового знаку.

За інформацією правоохоронців, всю контрафактну продукцію зловмисники збували на ринках Харкова і Донецька. Оптових покупців шукали і в мережі Інтернет, рекламуючи свою продукцію на різних сайтах. Збували товар оптом по 100-300 грн, а реалізатори відпускали його вже за іншими цінами, близькими до ліцензійного оригіналу.

За первинними свідченнями, цех відкрився недавно. Організатор, раніше не судимий 48-річний житель Донецька, зізнався, що вклав великі гроші у виробництво, оскільки воно передбачало повний цикл - від переробки сировини до виготовлення готової продукції, і хотів одержати перший прибуток від реалізації великої партії, але не встиг - цех був виявлений співробітниками міліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.229 КК України (Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, якщо це заподіяло матеріальний збиток у значному розмірі). Санкція статті передбачає штраф 17 тис. - 34 тис. грн з конфіскацією і знищенням відповідної продукції, устаткування і матеріалів, які використовувалися для її виготовлення.

У повідомленні зазначається, що підпільний цех був виявлений і ліквідований співробітниками Управління з боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України в Донецькій області у рамках всеукраїнського оперативно-профілактичного відпрацювання «Пірати», яке проходило з 2 по 17 квітня. Мета операції - виявлення забороненого контенту, який порушує авторські і суміжні права юридичних і фізичних осіб, а також боротьба з підробкою торгових марок і знаків.