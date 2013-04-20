Завтра в Києві похолодає

У неділю, 21 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Лиш вночі в Карпатах, на Чергівщині та Сумщині, а вдень у південній частині та східних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північний, 7-12 м/с, вдень в Криму подекуди пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 17-22°, у західних та північних областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті 17-19°.

У Києві та області опадів не очікується. Температура на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.