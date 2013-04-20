ЗМІ: Мобільні оператори підвищують тарифи

Про це повідомляє ТВі з посиланням на газету "Капітал".

Нові тарифи "Київстар" почнуть діяти з 24 квітня. У базовому тарифі за передоплатою "Країна Київстар" вводиться абонплата на рівні 1,1 грн на день замість теперішньої 1 грн на день у популярному тарифі "Супер Київстар".

Але якщо раніше абонплата дозволяла говорити безкоштовно всередині мережі 70 хвилин, то з 24 квітня можна буде виговорювати 150 хвилин. Формально вартість однієї хвилини знижується. Втім, за даними "Київстару" за останній квартал 2012 року, клієнти компанії в середньому виговорюють 498 хвилин на місяць, тобто приблизно 16 хвилин на день. Для такого абонента ціни на послуги "Київстару" зростуть на 10-68%.

У березні в базовому тарифі "Астеліту" "Вільний life :)" дзвінки на телефони інших операторів зросли від 0,39 грн до 0,49 грн за хвилину. Якщо вчасно не поповнити рахунок, то стільки ж коштуватиме зв'язок всередині мережі. В іншому тарифі life :) "Божевільний день" абонплата зросла на 18% – до 1,5 грн на день.

Компанія "МТС-Україна" також змінила тарифи (оператор називає це "корекцією тарифів"). У тарифі "МТС Перший" запровадили абонплату 0,5 грн на день, пакет внутрішньомережевих хвилин у послузі "Супер" подорожчав удвічі. Також із 19 квітня компанія підняла вартість активації послуги "Супер" від 5 до 8-12 грн.