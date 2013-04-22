Прокуратура взялась за розслідування звірств міліції у Краматорську

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури м. Краматорська, було встановлено, що до прокуратури Краматорська надійшли заяви від трьох жителів Донецька про те, що під час допиту в міськвідділі міліції до них застосовувалося фізичне насильство.

Відомості за цим фактом 18 квітня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.365 КК України (перевищення службових повноважень).

Досудове розслідування за цим фактом почала прокуратура Краматорська.

У прес-службі прокуратури кореспонденту УНІАН підтвердили, що розслідування проводяться стосовно тих подій, які були описані сьогодні місцевим інтернет-порталом 62.ua. Інформацію про те, що сталося, журналістам повідомив адвокат постраждалих Євген Кузьмін.

За його словами, ввечері 11 квітня його підзахисний, разом зі своїми знайомими віком 23 і 44 років їхав із Краматорська до Донецька на автомобілі ВАЗ-2108. Їх зупинив патрульний автомобіль міліції, що їхав за ними. Чоловік вийшов із машини, щоб пред'явити документи, проте двоє працівників міліції дістали табельну зброю й наказали підняти руки вгору.

За словами адвоката, після цього приїхала машина «Беркута», з якої вийшли працівники міліції, вони почали погрожувати табельною зброєю й бити, забрали гроші в сумі 200 грн, а також мобільний телефон. Хлопця ще били, а після цього посадили в машину ППС і повезли до Краматорського міськвідділу міліції.

Як розповів адвокат, підзахисного возили на кладовище, де, кинувши в порожню могилу, стріляли з табельної зброї поруч із ним, а діставши з ями, наділи на голову пакет і почали його душити.

Після цих знущань, стверджує адвокат, хлопця привезли знову до Краматорського міськвідділу міліції й знову били, душили, "примушуючи відповідати на всі запитання й підписувати всі папери, які вони йому давали". Побиття тривало всю ніч із 11 на 12 квітня, зазначив Є.Кузьмін.

«Вранці прийшли інші працівники міліції й перевели його в інший кабінет, де знову продовжили бити й примушувати підписати зізнання в скоєнні злочинів, до яких підзахисний не має ніякого відношення», - констатував адвокат.

Потім хлопця перевезли в інше приміщення й продовжували катувати електрошокером, розповів адвокат. Є.Кузьмін зазначив, що після приїзду працівників міліції з Донецька підзахисного відвезли з Краматорська разом із його приятелями, яких також добу били в міліції.

«За медичною допомогою підзахисний звертався 14 квітня до поліклініки за місцем проживання. Також за цими фактами він звернувся до прокуратури м. Краматорська й прокуратури Донецької області», - повідомив адвокат.