Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку на Київщині
10:25, 24 квітня 2013Суспільство
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Укргідрометцентр попереджає про високу пожежну небезпеку в Київській області.
Укргідрометценетр попереджає про можливість пожеж / Фото : vedamost.info
У Київській області 24-27 квітня очікується висока (4 класу), пожежна небезпека.
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Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Також наголошується, що 26-27 квітня місцями (крім східних районів області) можлива надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
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