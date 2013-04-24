Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку на Київщині

Укргідрометцентр попереджає про високу пожежну небезпеку в Київській області.

У Київській області 24-27 квітня очікується висока (4 класу), пожежна небезпека. На тему: Синоптики розповіли, якою погода буде найближчі 5 днів Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Також наголошується, що 26-27 квітня місцями (крім східних районів області) можлива надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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