УАІБ: операції з векселями в Україні зупинилися

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова ради Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) Дмитро Леонов.

"На сьогодні банки практично припинили свої операції з векселями і відповідно знизили ліквідність даного інструмента", – зазначив він.

За його словами, банки припинили свою діяльність на цьому ринку у зв'язку з побоюваннями щодо можливих змін у податковому законодавстві.

Д.Леонов також зазначив, що і Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку на сьогодні практично втратила важелі впливу на ринок даних цінних паперів, оскільки звітність за векселями сьогодні не є обов'язковою.

За його словами, не має повної інформації про те, що відбувається на ринку векселів, і Національний банк України. "Фактично вексель опинився в практично непрозорій зоні", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набули чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування податків і зборів», які передбачають запровадження фінансового векселя для оформлення заборгованості, зокрема бюджетної.

Верховна Рада України 18 квітня прийняла в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури за фінансовими векселями».