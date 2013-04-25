Стало відомо, коли у США введуть нову $100 купюру (фото)

У повідомленні наголошується, що перевірити нову банкноту на справжність буде легше, а підробити, навпаки, складніше, передаєЛента.ру.

Новий дизайн 100-доларової банкноти був оприлюднений у квітні 2010 року. Купюра зберегла традиційний зовнішній вигляд американської валюти. Разом з тим банкноти отримали додаткові захисні заходи. Зокрема, тривимірна захисна стрічка на лицьовій стороні містить зображення дзвіночків, яке при повороті змінюється на цифри 100.

Ще одним нововведенням стала поява «дзвоника в чорнильниці» праворуч від портрета Бенджаміна Франкліна. Дзвіночок при нахилі купюри змінює колір з мідного на зелений. При цьому він то з'являється в мідній чорнильниці, то зникає. У новому дизайні збережені три елементи захисту: захисна нитка, що міняє колір, число 100 і водяний знак з портретом Франкліна.

Серед змін, які не відносяться до заходів захисту від підробок, можна назвати оновлення віньєтки із зображенням Індепенденс-холу: тепер там зображений не головний, а задній фасад будівлі. Також зображення будівлі, в якому була підписана Декларація незалежності США, і портрет Франкліна збільшені.