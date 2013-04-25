У Львові 8-9 травня - Дні скорботи

Львівська міська рада ухвалила рішення про оголошення 8-9 травня у місті Львові Днями скорботи за загиблими у Другій Світовій війні та жертвами тоталітарних режимів.

Як передає кореспондент УНІАН, „за” дане рішення сьогодні, 25 квітня, на сесії міськради проголосували 75 депутатів.

Як зазначається у тексті ухвали, «керуючись резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №A/RES/59/26 від 22 листопада 2004 року, ч.1 ст. 2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, п. 5 Указу Президента України «Про вшанування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті» від 28 січня 2010 №75/2010 міська рада ухвалила оголосити 8-9 травня у місті Львові Днями скорботи за загиблими у Другій Світовій війні та жертвами тоталітарних режимів”.

Також у тексті документа вказується „щорічно 8-9 травня на всій території міста вивішувати Державний Прапор України з жалобними стрічками, опустити Державний Прапор України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування, не проводити розважальних заходів, вимкнути святково-декоративну світлову ілюмінацію”.

«Заяви політиканів-українофобів про святкування 9 травня та розгортання червоного прапора – символу комуністичного терору − ми розцінюємо як провокацію. Вимагаємо від виконавчих органів державної влади не допустити проведення комуністичного шабашу в Львові. Звертаємося до львів’ян з проханням провести ці дні у молитві за українців полеглих у Другій Світовій війні та жертв тоталітарних режимів», - заявив голова постійної депутатської комісії з питань законності Львівської міської ради, „свободівець” Любомир Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, Львівська міська рада сьогодні, 25 квітня, на сесійному засіданні також прийняла ухвалу «Про заборону використання окупаційної символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території Львова».