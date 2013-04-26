Фонд держмайна планує продати ще 7 обленерго

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в поточному році виставити на приватизацію пакети акцій семи обленерго. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ з посиланням на голову Фонду держмайна Олександра Рябченка.

При цьому він не уточнив, про приватизацію яких саме енергокомпаній йде мова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 3 квітня затвердив план розміщення акцій шести обленерго - «Тернопіль-», «Запоріжжя-», «Харків-», «Хмельницьк-», «Черкаси-» і «Миколаївобленерго». Пакети п'яти з названих обленерго (окрім "Тернопільобленерго") вже передано для подальшої приватизації Фонду держмайна.