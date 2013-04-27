Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету "Дрохва" (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі НБУ, монета присвячена одному з найкрупніших птахів України, зникаючому виду ряду журавлеподібних, внесеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 31,1 г, діаметр – 38,6 мм, тираж – 5 000 штук. Гурт монети – рифлений.

Монету номіналом 2 гривні виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 12,8 г, діаметр – 31,0 мм, тираж – 30 000 штук. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України, логотип Монетного двору Національного банку України та написи:

на монеті зі срібла – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, 10 ГРИВЕНЬ, 2013;

на монеті з нейзильберу – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, 2 ГРИВНІ, 2013.

На реверсі монети зі срібла зображено дрохву та розміщено написи: ДРОХВА (угорі) та OTIS TARDA (унизу на тлі трави)

На реверсі монети з нейзильберу розміщено: кольорові зображення дрохви та трави (використано тамподрук), написи: ДРОХВА (угорі) та OTIS TARDA (унизу на тлі трави).

Художник і скульптор – Володимир Дем’яненко.

Ціна продажу пам’ятних монет номіналами 10 та 2 гривні (із футляром) – відповідно 575 та 15 гривень.

Придбати їх можна в територіальних управліннях Національного банку України та в дистриб’юторів Національного банку України з продажу пам’ятних монет.

Пам’ятні монети номіналами 10 та 2 гривні є дійсними платіжними засобами України і обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.