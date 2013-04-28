Підлітки-вандали розбили 66 надгробків на єврейському кладовищі (фото)

У селі Джурин Шаргородського району Вінницької області затримано підлітків, які заради розваги розтрощили 66 могил на старому єврейському кладовищі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, найстаршому із трьох затриманих - 18 років, двом іншим – по 14.

Пояснюючи свої дії, підлітки заявили, що, проходячи через кладовище, вирішили випробувати на міцність могильні плити.

Слідчим відділом міліції розпочато кримінальне провадження за ст. 297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України.