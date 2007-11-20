Шахта ім. Засядька продовжує горіти

На шахті ім. Засядька в Донецьку триває пожежа. Доля 12 гірників як і раніше невідома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Держгірпромнагляду України Сергій СТОРЧАК.

"На аварійній ділянці триває пожежа. Значно просунулися рятувальники. У шахту доставлені вогнегасники, підключена електроенергія, щоб відкачати воду, аби пройти далі. Ставитимемо перемички і активно гаситимемо", - сказав він.

С.СТОРЧАК також повідомив, що зараз пожежею охоплено близько 500 метрів виробки, на його ліквідації працює 33 відділення рятувальників.

За словами голови Держгірпромнагляду, на поверхню піднято 78 тіл загиблих, ще 10 тіл готуються до підйому.

С.СТОРЧАК уточнив, що в лікарні знаходиться 31 гірник, один з яких - у стабільно тяжкому стані. Стан решти гірників медики оцінюють як задовільний, протягом тижня їх випишуть додому.

На закінчення С.СТОРЧАК повідомив, що для роботи у складі групи фахівців запрошений досвідчений експерт із США. "Із США виїжджає досвідчений експерт у цих питаннях. Ми хочемо розширити експертну групу", - зазначив С. СТОРЧАК.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 у Донецьку на шахті ім. О.Засядька на горизонті 1078 м стався вибух легкометанової суміші. Знайдені тіла 88 шахтарів. Усього в шахті працювало 457 гірників.

На місці трагедії працює Урядова комісія з розслідування причин і ліквідації наслідків аварії на шахті, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Сьогодні в Україні – День трауру за загиблими гірниками донецької шахти ім. О.Засядька.