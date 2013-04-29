У Москві пограбували будинок Волочкової: забрали два сейфи

Правоохоронці розшукують трьох зловмисників, які в понеділок вранці напали в Москві на приватний будинок, який за попередніми даними належить балерині Анастасії Волочковій, повідомило РІА "Новости" джерело в правоохоронних органах столиці.

"Сьогодні близько 6.30 надійшло повідомлення про розбійний напад на приватний будинок, розташований на вулиці Молокова на північному сході Москви. Жінка, яка дзвонила, розповіла, що троє невідомих увірвалися в будинок, вдарили її чоловіка і ще одну жінку. Після цього зловмисники зв'язали їх на верхньому поверсі і забрали два сейфи ", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, список і вартість викраденого встановлюються.

За попередніми даними, на момент нападу самої балерини вдома не було, додало джерело.

У прес-службі столичного главку МВС Росії РІА "Новости" підтвердили факт події, не уточнюючи ім'я власника будинку.