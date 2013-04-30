Кабмін затвердив баланс надходження і споживання газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Прийняли. Зараз у робочому порядку доопрацьовуємо», - сказав міністр.

За його словами, прогнозний обсяг споживання може становити 60 млрд кубометрів. «У цілому по країні баланс України, як ми припускаємо, – 60 млрд кубометрів», - зазначив Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня колишній заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир Макуха, відповідаючи на запитання УНІАН про можливий обсяг газового балансу у 2013 році, заявив, що Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує у 2013 році збереження тогорічного рівня споживання природного газу - близько 48 млрд куб. м.

Україна в березні поточного року скоротила закупівлю газу в Російській Федерації через невирішеність питання про зниження ціни на газ. У лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн. дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол.

Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.