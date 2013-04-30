Журналісти, які йдуть з TBi, створюватимуть новий проект

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив журналіст Мустафа Найєм.

"Ми з нашими колегами, які вийшли з телеканалу ТВі, в тому числі з тими, які раніше працювали на інших каналах, будемо робити новий проект. Цей проект буде дійсно прозорим, тому що там не буде олігархів, це буде інтернет-проект, в якому ми будемо самі робити свою роботу", - цитує Українська правда.

Він заявив, що журналісти обов'язково про це скажуть в інтернеті.

"Я звертаюся до всіх наших користувачів у FB, якщо ви зможете допоможіть нам будь ласка, тому що без вас, без тих людей, які нам довіряють, ми цього не зможемо", - додав він.

"Коли це буде я не можу сказати, але думаю, що це буде найближчим часом", - підсумував Найєм.