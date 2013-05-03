На Донеччині потяг зійшов з рейок

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталася вчора, 2 травня, о 07.40 на 6 км залізничного шляху Горлівка-Байрак.

О 22.00 за допомогою аварійно-відновлювального потягу зі станції Микитівка електровоз та цистерни встановлені на рейки та о 03.15 3 травня відновлювальні роботи завершено повністю.

Внаслідок події жертв та постраждалих немає. Рух залізничного транспорту не припинявся.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Донецькій області.