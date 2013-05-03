На Донеччині потяг зійшов з рейок
10:12, 03 травня 2013Суспільство
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У м. Горлівка Донецької області зійшов з рейок електровоз та три порожні залізничні цистерни вантажного потягу.
У Горлівці зійшов з рейок електровоз / Фото : railway.in.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталася вчора, 2 травня, о 07.40 на 6 км залізничного шляху Горлівка-Байрак.
О 22.00 за допомогою аварійно-відновлювального потягу зі станції Микитівка електровоз та цистерни встановлені на рейки та о 03.15 3 травня відновлювальні роботи завершено повністю.
Внаслідок події жертв та постраждалих немає. Рух залізничного транспорту не припинявся.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Донецькій області.
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