На Полтавщині 2-річний хлопчик застряг у бідоні

10:49, 03 травня 2013
Суспільство
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У Полтавській області вчора, 2 травня, 2-річний хлопчик застряг у бідоні.

На даний час стан хлопчика середньої тяжкості

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора, 2 травня, о 14.26 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Кам’яні Потоки Кременчуцького району в бідоні застрягла дитина 2011 року народження.

Виявив її батько, але самостійно йому не вдалося визволити сина, і він зателефонував до служби «101». Рятувальники прибули на місце події та витягли дитину з бідону.

Під час проведення рятувальних робіт біля дитини чергували працівники швидкої медичної допомоги. Після визволення хлопчика було передано медикам, які госпіталізували його до хірургічного відділення дитячої лікарні з діагнозом «здавлення грудної клітини». На даний час стан хлопчика середньої тяжкості.

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