На Полтавщині 2-річний хлопчик застряг у бідоні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора, 2 травня, о 14.26 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Кам’яні Потоки Кременчуцького району в бідоні застрягла дитина 2011 року народження.

Виявив її батько, але самостійно йому не вдалося визволити сина, і він зателефонував до служби «101». Рятувальники прибули на місце події та витягли дитину з бідону.

Під час проведення рятувальних робіт біля дитини чергували працівники швидкої медичної допомоги. Після визволення хлопчика було передано медикам, які госпіталізували його до хірургічного відділення дитячої лікарні з діагнозом «здавлення грудної клітини». На даний час стан хлопчика середньої тяжкості.