У Луцьку горів 15-поверховий будинок

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, 2 травня о 19.34 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Словацького.

Пожежа виникла у двокімнатній квартирі на 13-му поверсі. Вогонь поширився і на балкон сусідньої квартири.

О 19.55 пожежа була локалізована, о 20.09 - ліквідована.

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 65-річну власницю квартири.

До ліквідації пожежі залучалося 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

Ймовірна причина пожежі – недотримання вимог пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівальних приладів.