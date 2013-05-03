У Луцьку горів 15-поверховий будинок
13:18, 03 травня 2013Суспільство
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У Луцьку в одній із квартир 15-поверхового будинку сталася пожежа.
Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 65-річну власницю квартири
Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій, 2 травня о 19.34 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Словацького.
Пожежа виникла у двокімнатній квартирі на 13-му поверсі. Вогонь поширився і на балкон сусідньої квартири.
О 19.55 пожежа була локалізована, о 20.09 - ліквідована.
Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 65-річну власницю квартири.
До ліквідації пожежі залучалося 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.
Ймовірна причина пожежі – недотримання вимог пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівальних приладів.
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