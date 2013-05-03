На Сумщині наївна жінка віддала шахраєві 9 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, переказати вказану суму жінці наказав невідомий, назвавшись працівником міліції.

Упродовж години зловмисник постійно розмовляв з жінкою по телефону та давав настанови, через який банк та на який рахунок потрібно перевести гроші, що вона в подальшому і зробила. І тільки коли жінка прийшла додому, вона здогадалася зателефонувати синові. Той відповів, що до ДТП непричетний і взагалі в той час був із сім’єю.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці нагадують: не потрібно перераховувати будь-кому гроші за начебто «непритягнення» близької людини до відповідальності. Натомість потрібно спробувати зв’язатися з родичем, а про подібні «пропозиції» повідомити міліцію.