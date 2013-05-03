Україна знайшла ще одного постачальника реверсного газу
15:14, 03 травня 2013Суспільство
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Україна 15 травня проведе тестові постачання газу зі Словаччини.
Україна проведе тестові постачання реверсного газу зі Словаччини
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький сьогодні на брифінгу після участі в круглому столі щодо розвитку газового ринку України.
“15 травня буде запущений тестовий режим, і ми проведемо тестовий обмін даними по черговому реверсному маршруту”, - сказав він.
Міністр зазначив, що здійснення тестових постачань газу через Словаччину стало можливим, в тому числі, завдяки допомозі комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.
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