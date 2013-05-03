На Донбасі створили 80-кілограмову писанку з портретом Януковича (фото)
16:27, 03 травня 2013Суспільство
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На Донбасі створили писанку із зображенням Президента Віктора Януковича та привезли її на фестиваль "Писанковий рай" до Києва.
Писанку прозвали "модерном" і "сучасним етнографічним мистецтвом" / Фото : facebook.com/nerodyk
Як повідомляє ТСН, вага писанки до 80 кг, висота 1,2 метра.
На виставці її прозвали "модерном" і "сучасним етнографічним мистецтвом".
Як повідомлялося, фестиваль "Писанковий рай" розпочався у столичному парку біля Театру ім. Івана Франка. На цей захід з усіх регіонів України привезли 58 тис. писанок.
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