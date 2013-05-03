На Донбасі створили 80-кілограмову писанку з портретом Януковича (фото)

16:27, 03 травня 2013
Суспільство
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На Донбасі створили писанку із зображенням Президента Віктора Януковича та привезли її на фестиваль "Писанковий рай" до Києва.

Писанку прозвали

Як повідомляє ТСН, вага писанки до 80 кг, висота 1,2 метра.

На виставці її прозвали "модерном" і "сучасним етнографічним мистецтвом".

Як повідомлялося, фестиваль "Писанковий рай" розпочався у столичному парку біля Театру ім. Івана Франка. На цей захід з усіх регіонів України привезли 58 тис. писанок.

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