На Донбасі створили 80-кілограмову писанку з портретом Януковича (фото)

Як повідомляє ТСН, вага писанки до 80 кг, висота 1,2 метра.

На виставці її прозвали "модерном" і "сучасним етнографічним мистецтвом".

Як повідомлялося, фестиваль "Писанковий рай" розпочався у столичному парку біля Театру ім. Івана Франка. На цей захід з усіх регіонів України привезли 58 тис. писанок.