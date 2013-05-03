Водій збив даішника і протягнув його на капоті ще півкілометра

Як повідомили УНІАН повідомили у прес-службі управління МВС в Кіровоградській області, ДТП сталася в Кіровограді близько 22:00 години. Водій спортивного авто «Фольксваген» заїхав на заправку Shell. Там до нього підійшов інспектор ДАІ, підозрюючи, що водій п’яний. Водій різко рушив із заправки, збив інспектора і протягнув його на капоті приблизно 500 м. Після цього водій зник із місця ДТП.

Завдяки операції з перехоплення приблизно через півгодини водія «Фольксвагена» затримали. Ним виявився 30-річний кіровоградець.

23-річний інспектор ДАІ з переломом ноги, струсом мозку та іншими травмами перебуває у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Проводиться всебічна перевірка.