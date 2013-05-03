Двоє чоловіків отримали важкі опіки після посадки картоплі

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Херсонській області, 2 травня о 18.30 на 9 км траси Каланчак - Хорли в Каланчацькому районі області при посадці картоплі двоє чоловіків намагалися подати воду на поле за допомогою бензинового насоса. З невідомих причин, можливо, через підтікання технічного засобу, сталося загоряння.

В результаті спалаху 48-річний власник ділянки отримав до 50% опіків обличчя, голови, рук і у тяжкому стані з опіковим шоком 2-го ступеня госпіталізований в реанімаційне відділення Херсонської обласної лікарні.

Його 24-річний напарник з опіками до 80% шкіри 2-3 ступеня був доставлений в реанімацію Каланчацької райлікарні.

Також повідомляється, що внаслідок спалаху загорілися гумові шланги, тимчасова споруда, покрита поліетиленовою плівкою, де знаходилися ліжко, диван, телевізор.

Місцеві рятувальники, які прибули за викликом, ліквідували пожежу. Збитки встановлюються.