На Донеччині випекли паску вагою майже 3 тонни (фото)
17:35, 03 травня 2013Суспільство
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У Харцизьку Донецької області напередодні Великодня випекли найбільшу в Україні паску.
Паску внесено у Книгу рекордів України / Фото : vk.com
Заввишки випічка - 2 метри 75 сантиметрів. Важить - 2 тонни 880 кілограмів.
Готували велетенську паску три доби. Збирали за принципом конструктора з 1250 прямокутних сегментів. Їх випікали в спеціальних формах, замовлених на місцевому машинобудівному заводі, повідомляє 5 канал.
Загалом на гігантську випічку пішло понад 1,5 тонни борошна, 7,5 тис. яєць, 300 кг родзинок, 35 кг дріжджів та 3 кг ваніліну.
Кошти на рекордну паску перерахували понад 50 підприємств міста.
Велетенська випічка простоїть на головній площі Харцизька до суботи, після чого її освятять та передадуть частинами в лікарні, дитячі будинки та храми.
Цю паску внесено у Книгу рекордів України.
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