На Донеччині випекли паску вагою майже 3 тонни (фото)

Заввишки випічка - 2 метри 75 сантиметрів. Важить - 2 тонни 880 кілограмів.

Готували велетенську паску три доби. Збирали за принципом конструктора з 1250 прямокутних сегментів. Їх випікали в спеціальних формах, замовлених на місцевому машинобудівному заводі, повідомляє 5 канал.

Загалом на гігантську випічку пішло понад 1,5 тонни борошна, 7,5 тис. яєць, 300 кг родзинок, 35 кг дріжджів та 3 кг ваніліну.

Кошти на рекордну паску перерахували понад 50 підприємств міста.

Велетенська випічка простоїть на головній площі Харцизька до суботи, після чого її освятять та передадуть частинами в лікарні, дитячі будинки та храми.

Цю паску внесено у Книгу рекордів України.