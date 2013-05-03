Автопробіг «Перемога - одна на всіх» прибув до Одеси

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.

За даними управління, маршрут автопробігу, приуроченого до святкування Дня Перемоги, проходить по 13 містам-героям Росії, Білорусі та України.

«Це - громадсько-патріотичний проект, який покликаний сприяти розвитку патріотичної свідомості молоді, залученню уваги широкої громадськості до духовних цінностей Вітчизни, її святинь, спільного героїчного минулого. Довжина маршруту автопробігу становить 6,232 тис. км», - повідомили в управлінні.

Час автопробігу 17 днів. У складі автоколони - близько 100 осіб і близько 20 одиниць автомобільної техніки.

Стартував автопробіг у місті-герої Мурманську 24 квітня, завершиться 9 травня в місті-герої Волгограді (Сталінграді).

Учасниками автопробігу стали члени молодіжних парламентів (палат) регіонів Росії, члени автомобільних ретроклубів Росії, Білорусі і України, приватні власники автомобілів ГАЗ «Перемога».

В Одесі учасники автопробігу «Перемога одна на всіх» разом з колегами з ретро-клубів Одеси відвідали пам'ятні місця і поклали квіти до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави.