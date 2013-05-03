Киянин на п’яну голову вкрав у сусіда ЗІЛ і влетів на ньому в дерево

Про це повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні вночі працівники відділу ДАІ Деснянського району отримали інформацію, що на вулиці Бальзака п’яний громадянин керує вантажівкою.

І хоча працівники ДАІ оперативно прибули за вказаною адресою, однак ЗІЛ вже врізався в дерево. За кермом вантажівки сидів молодик з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Згодом з’ясувалося, що 21-річний киянин повертався додому і побачив припарковану вантажівку, що належить його сусіду. Чоловік вирішив проїхатись на цьому авто.

Дверцята кабіни він відкрив без проблем, але двигун завести без ключа не зміг. Тоді хлопець попросив компанію молодих людей, що проходили поруч, підштовхнути авто. Прохання було виконано, і ЗІЛ під захоплені вигуки та оплески компанії рушив, зазначили в ДАІ, додавши, що проїхати вдалося мало. Молодик не впорався з керуванням і вантажівка врізалась у дерево неподалік.

При цьому в ДАІ підкреслили, що «ситуація, на перший погляд, кумедна, але вона може закінчитись для молодого чоловіка позбавленням волі».

Наразі з’ясовуються всі обставини події.