У Великодню ніч у церквах України чергуватимуть 10 тисяч рятувальників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається в повідомленні, напередодні Великодніх свят в усіх культових закладах України була проведена профілактично-роз’яснювальна робота зі священнослужителями і населенням та здійснені заходи щодо забезпечення вимог пожежної і техногенної безпеки.

В місцях із масовим перебуванням людей ДСНС організовує чергування підрозділів служби на випадок займань. У ніч з 4-го та упродовж дня 5-го травня працівники Держслужби з НС чергуватимуть в усіх містах та селах України.

Всього буде залучено близько 10 тис. чоловік особового складу та майже 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної техніки.