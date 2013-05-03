У Великодню ніч у церквах України чергуватимуть 10 тисяч рятувальників
19:27, 03 травня 2013Суспільство
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В Україні у Великодню ніч близько 10 тис. рятувальників стежитимуть за безпекою громадян у храмах.
Працівники Держслужби з НС чергуватимуть в усіх містах та селах України
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається в повідомленні, напередодні Великодніх свят в усіх культових закладах України була проведена профілактично-роз’яснювальна робота зі священнослужителями і населенням та здійснені заходи щодо забезпечення вимог пожежної і техногенної безпеки.
В місцях із масовим перебуванням людей ДСНС організовує чергування підрозділів служби на випадок займань. У ніч з 4-го та упродовж дня 5-го травня працівники Держслужби з НС чергуватимуть в усіх містах та селах України.
Всього буде залучено близько 10 тис. чоловік особового складу та майже 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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