Прокуратура взялася перевіряти законність забудов біля моря

У Донецькій області за дорученням генерального прокурора України Віктора Пшонки розпочато перевірки законності забудови узбережжя Азовського моря.

Як повідомили сьогодні УНІАН в прес-службі прокуратури Донецької області, обласною прокуратурою розпочато комплексну перевірку стану дотримання законодавства в частині надання у власність та користування земель прибережних смуг уздовж Азовського моря.

За словами прокурора Донецької області Олега Сюсяйло, на Азовському узбережжі «мають місце факти незаконної забудови, через які туристи і, насамперед, місцеві жителі позбавлені права на доступ до пляжів». Тому, як підкреслив прокурор, «основною метою перевірки стала необхідність забезпечити право громадян на загальне водокористування, оскільки всі без винятку мають рівне право доступу до прибережної смуги».

Прокуратурою Донецької області на поточному тижні було проведено робочу нараду із залученням фахівців контролюючих органів, серед яких представники екологічної інспекції, інспекції сільського господарства, а також інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області.

Вже створено робочі групи, які проведуть рейди в Новоазовському, Першотравневому районах і в місті Маріуполі. У рамках перевірки буде вивчено питання забудови прибережних територій, а також законності судових рішень з цих питань та їх виконання.

Перевірка триватиме до кінця травня, за її результатами будуть прийняті відповідні процесуальні рішення, підкреслюється в повідомленні.