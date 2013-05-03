На Донеччині двоє чоловіків наживалися на зруйнованих могилах (фото)

Як повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, на цьому тижні до чергової частини Авдіївського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на одному з кладовищ зруйновані надгробки і викрадені їх металеві частини.

В результаті проведених заходів міліціонери встановили підозрюваних - ними виявилися двоє місцевих жителів 27 і 30 років, один з яких вже був раніше судимий.

За словами в.о. начальника слідчого відділу Авдіївського міськвідділу міліції Анатолія Безуглого, «озброївшись ломом, приятелі вночі ходили на кладовище, знаходили недоглянуті могили і руйнували надгробки. Вилучені швелера вранці вивозили в пункти прийому металу, а здобуті злочинним шляхом кошти витрачали на власні задоволення».

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 2. ст. 297 КК України (наруга над могилою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той же термін.

Вирішується питання про обрання вандалам запобіжного заходу.