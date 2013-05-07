Патріарх: Святкування Хрещення Русі «духовно вплине на умонастрої сучасників»

Святкування 1025-річчя Хрещення Русі «духовно вплине на умонастрої наших сучасників» і надасть можливість «подумати про свою історію, про свій історичний шлях, про своє спільне коріння», вважає Патріарх Московський і всієї Русі Кирил. Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу «Інтер».

«Як факт особистого хрещення є дуже важливим для людини - це початок життя з Христом, початок Нового Завіту для кожної людини, так і для всіх нас таким початком Нового Завіту стало Хрещення в Київській купелі. Це дуже важливо з точки зору містичної, духовної. Відтоді почався відлік нашої священної історії, нашої історії відносин з Богом», - зазначив Патріарх Кирил.

Він зазначив, що «Хрещення було важливим цивілізаційним чинником».

«Хрещення відкрило величезні перспективи для культурного зростання наших народів, для створення певної цивілізаційної спільності східних слов'ян. І тому, вважаю, що це свято, крім суто церковного, духовного значення, яке для мене є головним і вирішальним, має велике культурне та суспільне значення», - сказав Предстоятель РПЦ.

*** День Хрещення Русі відзначається 28 липня - в православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) день пам'яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

31 жовтня 2012 року Патріарх Московський і всієї Русі Кирил благословив збір ініціатив і створення міжнародного комітету з підготовки до святкування 1025-річчя Хрещення Русі в Україні, Росії та Білорусі.