У чорнобильскій зоні затримали 8 "сталкерів"

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, за останні 8 днів працівниками міліції, які здійснюють охорону на території 30-кілометрової зони, було затримано 8 так званих сталкерів. Трьох з них, зокрема, було затримано сьогодні у місті Прип’ять - двох киян та одного громадянина Росії.

Всього ж з початку року у зоні відчуження ЧАЕС було затримано 25 “мандрівників”, серед яких 7 громадян іноземних держав. У ВЗГ зазначили, що проти всіх затриманих, включаючи сьогоднішніх, складені адмінпротоколи за правопорушення, їх видворено за межі зони.

В міліції вчергове нагадують, що відвідування небезпечних місць навколо ЧАЕС тягне за собою не лише можливість отримати певну дозу радіації, а й стати жертвою руйнувань будівель, які перебувають у вкрай аварійному стані.