У Дніпрі знайшли мішок з відрубаними руками

Про це повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю головного управління МВС України у Запорізькій області.

Повідомлення про те, що в Дніпрі біля села Петро-Свистунове Вольнянського району Запорізької області виявлені останки тіла людини надійшло до Вольнянського РВВС Запорізького главку міліції 7 травня о 17:25.

За даними правоохоронців, виїхавши на місце події, співробітники міліції виявили мішок з відрубаними людськими руками і ногою.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Ведеться досудове розслідування.