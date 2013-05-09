У Дніпрі знайшли мішок з відрубаними руками
02:10, 09 травня 2013Суспільство
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У Дніпрі біля Запоріжжя виявлено мішок із фрагментами розчленованого чоловічого тіла.
Про це повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю головного управління МВС України у Запорізькій області.
Повідомлення про те, що в Дніпрі біля села Петро-Свистунове Вольнянського району Запорізької області виявлені останки тіла людини надійшло до Вольнянського РВВС Запорізького главку міліції 7 травня о 17:25.
За даними правоохоронців, виїхавши на місце події, співробітники міліції виявили мішок з відрубаними людськими руками і ногою.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Ведеться досудове розслідування.
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