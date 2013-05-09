У Житомирі реконструкція бойових дій відбудеться двічі
03:12, 09 травня 2013Суспільство
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У Житомирі на честь Дня Перемоги проведуть реконструкцію бою часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили у Житомирській міській раді.
При цьому реконструкція бойових дій відбудеться двічі: вдень і увечері.
Реконструкцію проведуть учасники Житомирського військово-історичного клубу «Червона Зірка» біля Монументу Слави на вулиці Черняховського.
Також у рамках святкування передбачено низку різних акцій та заходів приватних підприємств, громадських організацій та інших організацій.
Загалом на День Перемоги у Житомирі дня біля Монументу Слави проведуть покладання квітів, театралізоване дійство, мітинг-реквієм та святковий обід для ветеранів, а ввечері запалять «Зірку пам’яті». Завершиться святкування традиційним феєрверком.
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