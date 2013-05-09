У Криму затримали банду телефонних шахраїв

Як повідомили УНІАН в секторі із зв'язках з громадськістю, від дій зловмисників упродовж 2012-2013 років постраждали жителі Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей і АР Крим. Встановлено близько 30 епізодів їх злочинної діяльності.

До складу групи входило 6 осіб, всі жителі м. Сімферополь. Ніхто з них раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, чоловіки працювали на будівництві.

Зараз в оперативників є інформація, що їхніми діями керував раніше судимий житель Російської Федерації. Зловмисники діяли за такою схемою. На короткий період вони приїжджали в потрібну область. З телефонного довідника вибирали кілька міських номерів. Дзвонила одна людина, переважно з 20.00 і до 2.00 ночі, представляючись співробітником міліції, вона розповідала постраждалим, що їх син, дочка або внук став винуватцем ДТП. За непритягнення до відповідальності зловмисник вимагав гроші. Суми називав різні: від 3 тис. грн до 9 тис. дол. За одну ніч шахрай дзвонив за кількома номерами. Водночас інші учасники групи ходили за адресами і збирали гроші, граючи ролі оперативників, працівників ДАІ або інших міліційних служб.

Як повідомив начальник управління МВС України в Херсонській області генерал-майор міліції Валерій Литвин, затримання шахраїв відбувалося на території АР Крим, в спецоперації були задіяні всі співробітники управління кримінального розшуку. Під час проведення обшуків за місцем проживання учасників групи оперативники вилучили близько 20 мобільних телефонів, сім-карти, кілька телефонних довідників жителів різних міст. Також вилучено банківські картки, на які зловмисники перераховували гроші їх керівникові з Росії.

За рішенням Суворовського районного суду Херсона чотирьох учасників групи затримано, їм оголошено про підозру в здійсненні кримінальних правопорушень за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).