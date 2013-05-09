Депутат пропонує заборонити скорочення викладачів

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідний документ зареєстровано 8 травня.

В проекті постанови пропонується запровадити мораторій на скорочення кількості викладачів (їхніх посад) та збільшення навантаження на них на період до 2015 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Томенка, на переконання депутата, сьогодні держава намагається нівелювати останні досягнення у системі вищої освіти шляхом реорганізації процесу навчання та збільшення навантаження на викладачів. Зокрема, він нагадав, що пункт 39.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки передбачає у рамках реформування освіти перегляд навчального навантаження викладачів, а саме: збільшення показника кількості студентів на одного викладача із 13 до 18.

«Збільшення навантаження з 13 студентів до 18-ти на одного викладача призведе до необхідності збільшення навантаження з 900 до 1300 годин на рік, що становитиме 30 годин на тиждень на одного викладача замість європейського показника у 10 для асистента і 2-4 для професора», – зауважив Томенко у пояснювальній записці до проекту постанови.

Пояснення збільшення навантаження з метою приведення до європейських стандартів освіти не відповідає дійсності, підкреслив депутат. Оскільки, за словами Томенка, дані Організації економічної співпраці та розвитку свідчать, що середній показник співвідношення студентів і викладачів у країнах ОЕСР - 14,9 студента на одного викладача. У західних країнах цей показник вимірюється пост-фактум, на основі наявної статистики, а не встановлюється як обов’язковий норматив.

«Нині основною проблемою системи вищої освіти є недосконалий механізм фінансування цієї галузі. А збільшення навантаження на викладача може призвести до скорочення і відтоку кваліфікованих кадрів та погіршення якості освіти. До того ж, «оптимізаційні ініціативи», які реалізуються на доручення Кабінету міністрів України, нададуть право органам державної влади, виходячи з демографічної ситуації, проводити реорганізацію та ліквідацію вищих навчальних закладів, значно скоротити чисельність викладачів та збільшити навантаження на них. Таким чином, склалася реальна небезпека знищення системи вищої освіти в Україні», – вважає Томенко.

У зв’язку з цим, підкреслив він, необхідно якнайшвидше ухвалити дану постанову про заборону скорочення кількості викладачів як мінімум до 2015 року.

Проект постанови також містить рекомендації Кабміну вжити невідкладні заходи щодо припинення необґрунтованого збільшення навантаження на викладачів вищих навчальних закладів, забезпечення їх належного фінансування та забезпечення збереження і зміцнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів.