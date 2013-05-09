У Севастополі розпочалося святкування Дня Перемоги

Як передає кореспондент УНІАН, далі відбулося покладання квітів і вінків до Обеліска Слави на Сапун-горі і до меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 рр. У цих церемоніях взяли участь представники керівництва міста, командувань Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії, ветерани, делегації, які прибули на свято у місто.

О 10.00 заходи продовжаться Парадом переможців (ходою ветеранів війни і Збройних сил, частина з яких - на ретро-автомобілях), проходженням урочистим маршем військ гарнізону і марш-парадом духових оркестрів.

Нинішнього року за рішенням оргкомітету з підготовки і проведення свята в районі трибуни значно збільшено кількість сидячих місць для ветеранів війни.

Парад прийматимуть командувач ВМС України віце-адмірал Юрій Ільїн і командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Федотенков. Після доповіді командувачів парадом віце-адмірала Сергія Єлісєєва (ВМС України) і генерал-майора Олександра Острікова (ЧФ РФ) Ільїн і Федотенков на одному відкритому автомобілі об'їдуть для вітання війська, які беруть участь у параді.

У проходженні урочистим маршем військ Севастопольського гарнізону візьмуть участь близько 1,5 тисячі осіб.

Українські Збройні сили будуть представлені військовослужбовцями корабельного складу, морської піхоти, Академії ВМС ім.Нахімова, ліцеїстами морського ліцею ВМС України, підрозділами Повітряних сил, а також почесною вартою, барабанщиками, зведеним оркестром, групою прапороносців, фанфаристами і лінійними. Крім того, на параді пройдуть підрозділи Внутрішніх військ МВС України і Державної прикордонної служби України.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби українських ВМС капітан 1-го рангу Олег Чубук, нововведенням параду стане проходження бойової техніки ВМС України і ЧФ РФ, по 10 одиниць з кожного боку. Українські ВМС на параді представлять 4 бронетранспортери БТР-80, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», 2 гаубиці 2А36 «Гіацинт» і 2 зенітних ракетних комплекси "Оса" Військ берегової оборони флоту.

Крім того, додав прес-офіцер, за ініціативою командуючого ВМС України Ільїна і голови Севастопольської міськдержадміністрації Володимира Яцуби, на параді вперше пройдуть колони вихованців дитячо-юнацької флотилії, школи юнг, які нестимуть портрети Героїв Радянського Союзу – уродженців Севастополя і тих, хто захищав і звільняв місто в роки війни.

Сьогодні ж у Севастополі на території Спортивного клубу ЧФ РФ влада міста організовує польову кухню для учасників бойових дій, ветеранів Великої вітчизняної війни, гостей міста.

О 19.00 на площі Нахімова розпочнеться гала-концерт творчих колективів міста і флотів.

Завершаться заходи о 22.00 святковим салютом і феєрверком над акваторією Севастопольської бухти.