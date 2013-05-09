Янукович привітав ветеранів та співвітчизників з Днем Перемоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітанні йдеться: «Сьогодні ми вшановуємо тих, хто, жертвуючи собою, врятував нашу землю від фашистського поневолення, подарував нам мир і свободу.

У своїх серцях ми завжди будемо нести світлу пам’ять про мільйони загиблих наших співвітчизників. Упевнений, український народ ніколи не забуде самопожертву та військову доблесть своїх визволителів і пишатиметься їхнім безсмертним подвигом.

Цього року ми будемо святкувати сімдесяту річницю визволення столиці нашої держави міста-героя Києва, а наступного - всієї України.

Ми вдячні вам, дорогі ветерани, за те, що ви виявили відвагу та ціною власного життя визволили нашу рідну землю. Честь вам і слава! Бажаю кожному міцного здоров’я, мирного неба та добробуту».