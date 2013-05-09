У Донецьку заспівають "День Перемоги" на рекорд

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради, ця унікальна акція пройде 9 травня о 17.30 на площі перед центральною сценою Парку культури і відпочинку імені Щербакова.

«Це буде наймасовіше виконання пісні Тухманова "День Перемоги". Такого унікального видовища ще не бачив ні Донбас, ні Україна », - заявили в облраді і закликали жителів і гостей Донецька завтра взяти участь у цьому хоровому співі.

«У всіх вас є можливість стати не глядачами, а учасниками акції. Приєднуйтесь до нас і ставайте до лав виконавців пісні «День Перемоги». Ваша участь і ваш голос важливі і необхідні. Вас почує весь Донбас і вся Україна. Ставайте до лав співаючих, і почуття і переживання багатотисячного хору зіллються в єдиному патріотичному пориві, символізуючи живу пам'ять про мужність і героїзм наших співвітчизників, про тих, хто кував цю дорогу Перемогу на фронті, в тилу, хто вірив і чекав», - йдеться у зверненні до громадян.

«Грянемо з нашим донбаським характером дружним всенародним хором пісню-гімн Давида Тухманова "День Перемоги" та увійдемо до Книги рекордів України. Зробимо заявку на перемогу в «Книгу рекордів України», - підкреслюється в повідомленні облради.